Робота Вищого антикорупційного суду в Україні стане елементом оздоровлення всієї судової системи, кроком до відновлення справедливості й довіри в суспільстві, а також холодним душем для всіх, хто порушує закон і замінює інтереси держави особистими. Так Прем’єр-міністр Володимир Гройсман прокоментував ухвалення Верховною Радою закону про внесення змін до закону про судоустрій і статус суддів в частині започаткування роботи антикорупційного суду. Цей документ фактично завершує формування антикорупційної вертикалі в Україні і є важливою умовою продовження співпраці з міжнародними партнерами держави, передусім МВФ. Документ серед іншого встановлює процедуру апеляції та механізм передачі справ до розгляду.
«Ми об’єдналися, щоб ухвалити закон, бо українці хочуть мати право на справедливий суд і бачити справедливі вироки для корупціонерів, незважаючи на те, які посади вони обіймають і де працюють», — сказав Прем’єр. Він наголосив, що створення Вищого антикорупційного суду в нашій державі було дуже важливо передусім для відновлення справедливості. Глава уряду наголосив, що це рішення — виконання міжнародних зобов’язань України, а також крок на шляху до відновлення довіри суспільства і міжнародної спільноти та західних інвесторів до державних інституцій.
«Голосування мало вигляд трохи драматичний, але я радий, що рішення було ухвалено», — сказав Володимир Гройсман, який стежив за процедурою голосування. Він подякував тим народним депутатам, які віддали голоси за закон, і Голові Верховної Ради, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату КМУ.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»