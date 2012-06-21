Започаткована урядом пенсійна реформа дає змогу системно і виважено підійти до питання гідного забезпечення українських пенсіонерів, зокрема тих, хто має великий робочий стаж, але отримував невелику зарплату. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час відвідання Бориспільського відділу обслуговування громадян ГУ Пенсійного фонду в Київській області. Ця тема стане ключовою під час чергового засідання уряду.
Прем’єр нагадав, що, за рішенням уряду, з 1 липня підвищується пенсія для людей, які мали великий стаж — 30 і більше років для жінок, і 35 і більше років для чоловіків. В Україні таких близько 2,5 мільйона. Їхні пенсії становитимуть щонайменше 2 тисячі гривень.
Підвищення будуть автоматичними і залежатимуть від рівня інфляції та зарплатного показника, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
«Не разові доплати, а системні дії. Економіка працює, її треба розвивати, і все, що вона зароблятиме, будемо реінвестувати в добробут людей», — сказав високопосадовець.