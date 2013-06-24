Під час засідання Спільного Комітету Угоди про лібералізацію вантажних перевезень з ЄС було розглянуто та схвалено кілька важливих рішень, що стосуються сталого забезпечення виконання вантажних перевезень Україна – ЄС та функціонування “транспортного безвізу”. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Насамперед йдеться про створення Робочої групи для аналізу ефективності реалізації “транспортного безвізу” та забезпечення доступу українських перевізників до повноцінного використання смарт-тахографів у перевезеннях.

“Перевезення автомобільним транспортом дозволяють нам забезпечувати економічну стійкість України, адже йдеться у першу чергу про експорт вітчизняних товарів з доданою вартістю. Не менш важливо, що вантажівками сьогодні ми імпортуємо необхідні нашим громадян та бізнесу товари. Тож мають бути створені всі умови для сталого функціонування Угоди про лібералізацію вантажних перевезень, яка необхідна як Україні, так і ЄС. Завдяки “транспортному безвізу” експорт України автомобільним транспортом до ЄС зріс на 42%, імпорт з країн ЄС до України – на 37%. Майбутнє перевезень в Європі полягає у відсутності дозволів, і ми прагнемо до того, щоб лібералізація стала постійною без потреби продовжувати Угоду. Натомість для моніторингу ефективності виконання цієї Угоди та створення подальших передумов для продовження “транспортного безвізу” сьогодні ми створили спеціальну робочу групу. Її створення було погоджено під час підписання оновленої Угоди у червні минулого року”, – наголосив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Робоча група для аналізу впливу “транспортного безвізу” на ринок включатиме представників України та країн ЄС. У рамках робочої групи сторони на експертному рівні розглядатимуть будь-які проблемні питання, пов’язані з сферою застосування Угоди, проводитимуть необхідні консультації та пошук взаємовигідних рішень.

Друге рішення, що було схвалено Спільним Комітетом, це визнання смарт-тахографів, що використовуються українськими перевізниками. Тривалий час вітчизняні компанії не могли повноцінно використовувати нові вантажівки, в яких були встановлені смарт-тахографи, через відсутність відповідних ключів. Такі ключі видаються лише країнам-членам ЄС. У свою чергу смарт-тахографи дозволяють контролювати режим праці та відпочинку водія. Більше того, відсутність визнання смарт-тахографів в Україні створювало ситуацію, за якої перевізники вимушені були встановлювати на нові вантажівки механічні тахографи поруч з цифровими. Натомість всі вантажівки в ЄС вже обладнані останніми, тобто смарт-тахографами.

Тепер же українські перевізники у рамках Угоди про лібералізацію перевезень можуть повноцінно використовувати відповідне обладнання. Для цього Європейська Комісія надаватиме компетентним органам України криптографічний матеріал для видачі карток тахографа для водіїв, майстерень, компаній та контролюючих органів.

Нагадаємо, у червні минулого року Україна та Євросоюз продовжилиУгоду про лібералізацію вантажних перевезень. Йдеться про “транспортний безвіз”. Відповідна Угода дає можливість виконувати двосторонні та транзитні вантажні перевезення без необхідності отримання дозволів. Крім пролонгування Угоди, оновлений документ передбачає низку зобов’язань як для українських, так і європейських перевізників.