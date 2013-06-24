Відбулося чергове засідання українсько-польської Змішаної Комісії з міжнародних автомобільних перевезень. Українську делегацію очолював заступник Міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач, польську – заступник Міністра інфраструктури Польщі Станіслав Буковієць, передає пресцентр Урядовий портал.

До засідання Комісії також долучилися профільні асоціації перевізників.

Серед основних тем зустрічі – особливості та порядок використання системи SENT для виконання перевезень до та через територію Польщі, перевезення “для власних потреб”, дозволи на перевезення в/з третіх країн, термін перебування водіїв на території іншої сторони.

“З 1 листопада вантажні перевізники, що прямують до Польщі або через її територію, мають реєструватися у польській системі SENT відповідно до нещодавно схваленого закону. Тому закликаю українських перевізників детально вивчити особливості роботи системи та користуватись нею для убезпечення себе від потенційних штрафів. Ми також очікуємо від польських колег деталізованих роз’яснень та закликали їх забезпечити роботу системи українською мовою, як, наприклад в Україні працює система єЧерга для перетину кордону, якою користуються перевізники сусідніх країн також”, – наголосив Сергій Деркач.

Заступник Міністра також наголосив, що за повідомленням українських перевізників, існують випадки неправомірного застосування штрафів до українських перевізників, які користуються системою e-TOLL для оплати доріг у Польщі. Польська сторона запевнила, що опрацює всі надані випадки задля попередження таких ситуацій у майбутньому. Зазначимо, що польським законодавством офіційно затверджена процедура оскарження відповідних штрафів у разі їхньої неправомірності.

Також під час засідання було порушено питання вантажних перевезень, що здійснюють компанії для власних потреб. Позиція української сторони – лібералізація таких перевезень, як це працює з іншими країнами ЄС. Натомість польська сторона відповідну пропозицію не підтримала. Сторони продовжують працювати над пошуком варіантів для врегулювання цього питання.

Окрім того, під час зустрічі сторони напрацювали механізм щодо врегулювання питання виконання перевезень вантажів в/з третіх країн. Українська сторона вже розробила проект змін до двосторонньої Угоди про автомобільні перевезення між Україною та Польщею та передала його польським колегам.

Змінами до цієї ж Угоди українська сторона запропонувала збільшити термін перебування водіїв в Україні та Польщі з суміжної країни.