Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Одне із швейних підприємств у Смілі на Черкащині, яке виготовляє сертифіковані вироби індивідуального захисту, може забезпечити лікарів, правоохоронців, рятувальників області цими товарами. Вони допоможуть захистити людей від коронавірусу. Як розповів профільний заступник голови облдержадміністрації Юрій Лесюк, замовлення швейникам уже зроблено. Потужність підприємства дає змогу виготовляти майже 30 тисяч медичних масок у день. Незабаром споживачам надійдуть і спеціальні халати, виготовлені в Смілі.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України держава виділила 100 мільйонів гривень для забезпечення медобладнанням та засобами захисту від коронавірусу. Частина коштів уже надійшла й на Черкащину. Область також очікує тест системи, які допоможуть у проведенні аналізів у діагностуванні небезпечної хвороби.