Віднині навчальний процес, професійний розвиток і взаємодія вчителів, учнів та батьків — у єдиному застосунку «Мрія». До пілотного проєкту долучилися 40 шкіл із шести областей України й міста Києва. Батьки, учні та вчителі перевіряють функціонал і дають зворотний зв’язок команді, щоб уже цього року кожна школа за бажання могла підключитися до «Мрії».

«Мрія» — ініціатива Президента України Володимира Зеленського, яку реалізують Мінцифри та Міністерство освіти і науки за підтримки Програми EGAP, що виконує Фонд «Східна Європа» коштом Швейцарії. Вона допоможе пройти шлях від застарілих радянських методів навчання до сучасних та інноваційних.

«Мрія» може стати фундаментом для найбільш ефективної та швидкої системи освіти у світі. Ми розпочинаємо бета-тест застосунку з українських шкіл, адже це найбільша освітня аудиторія — понад 10 мільйонів учнів, батьків та вчителів. Тестування пройдуть 40 шкіл, а поступово «Мрію» зможе впровадити кожний освітній заклад. Далі масштабуємо проєкт на кожну ланку — від дошкілля до університетів. Наша головна мета — допомогти учням реалізуватися в житті, батькам — краще розуміти успіхи й сильні сторони дітей, а вчителям — прибрати зайву бюрократію. Упевнений, «Мрія» стане геймченджером в освіті», —наголошує віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Головні переваги застосунку: вчителям «Мрія» спрощує щоденну рутину, щоб більше часу було на саморозвиток і взаємодію з дітьми; батькам дає розуміння сильних сторін дітей, підсвічує успіхи й таланти, а також підказує, на що варто звернути увагу й де підтримати; школярам створює рівний доступ до знань та самореалізації в сучасному світі.

«Мрія» — новий досвід для всіх учасників освітнього процесу. Школярі зможуть керувати навчанням за сучасними підходами і без зайвого стресу. Батьки знатимуть, що їхнім дітям подобається і вдається найкраще, а де треба підтримка й увага. Учителям «Мрія» спростить регулярну рутину, щоб більше часу було на розвиток дітей», —каже Оксен Лісовий, міністр освіти і науки.

Після завершення бета-тесту «Мрія» стане доступною для всіх українських шкіл, повідомляє Міністерство цифрової трансформації.