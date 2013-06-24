Новий рекорд темпу цифровізації залізничних сервісів встановлено: застосунок Укрзалізниці за 1,5 роки свого існування залучив вже 2 мільйони авторизованих користувачів. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Загальна кількість квитків, оформлених юзерами застосунку, вже перевищила 10 млн. При цьому частка онлайн-квитків у структурі продажів Укрзалізниці сягнула вже 89%, а доля мобільного застосунку за рік зросла з 25% до 38%.

«Цифровізація наших сервісів є одним зі стратегічних векторів розвитку залізниці. Розвиток застосунку забезпечує постійне покращення рівня сервісу для наших пасажирів та розширює перелік послуг, при цьому посилюючи боротьбу з перекупами. Це все результат роботи наших команд ІТ та клієнтського сервісу пасажирського напрямку. Дякую їм за якість роботи та швидкий темп змін. На цей рік заплановано багато digital-оновлень у розрізі програми лояльності, безбар’єрності та міжнародних продажів, тож неодноразово порадуємо наших пасажирів», — зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

Також виключно в застосунку Укрзалізниці реалізовано програму лояльності «Залізні друзі», яка дозволяє накопичувати «обіймашки» за кожен кілометр мандрівки поїздом та обмінювати їх на бонуси від партнерів.

Власне, бонуси та подарунки очікують на пасажирів Укрзалізниці й на честь «ювілейної» кількості користувачів: Укрзалізниця та партнер застосунку Mastercardрозпочинають кампанію вдячності пасажирам та розкажуть про підготовлені призи й церемонію нагородження в окремій публікації.