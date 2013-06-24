Заступник Міністра фінансів України Олександр Кава взяв участь у щорічному Tatra Summit, який відбувся 4–6 жовтня 2024 року в Словаччині. На саміті провідні політики, бізнес-лідери та експерти обговорювали виклики та можливості економічного розвитку у Центральної та Східної Європи. Одним із ключових питань зустрічі була економічна стабільність та відновлення України, що стала центральною темою дискусій. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Незважаючи на воєнний стан, Україна докладає максимум зусиль для забезпечення економічного відновлення. Саме завдяки сталій роботі економіки вдається фінансувати безпековий сектор і оборону, включно з Збройними Силами. Основними джерелами фінансування оборони є податкові надходження, тоді як міжнародна допомога спрямовуються на інші бюджетні потреби», – зазначив Олександр Кава.

В умовах глобальних змін роль економіки кожної країни залишається ключовою для її розвитку і безпеки. Тому для досягнення рівня економічного розвитку центральноєвропейських сусідів Україні необхідно забезпечити вищі темпи зростання. Особливо важливим аспектом є диверсифікація ринків збуту та збільшення експортних обсягів.

Також у рамках панельних дискусій були обговорені питання розвитку military-tech сектору, цифровізації та інновацій, які мають стати основою майбутнього економічного відновлення України. Учасники підкреслили, що підтримка партнерів, включно з інвестиціями у нові технології та ринки, є ключовою для стійкого розвитку економіки в довгостроковій перспективі.