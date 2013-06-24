Станом на 26 грудня 2024 року в Мінфіні наявна інформація щодо затвердження 1520 бюджетів, що становить 95% від їх загальної кількості (1597). Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Зокрема, затверджено:
- 24 обласні бюджети та бюджет міста Києва;
- 114 районних бюджети (не затверджено – 5);
- 1369 бюджетів територіальних громад (не затверджено - 69);
- 12 бюджетів районів у містах (не затверджено – 3)
Слід відмітити, що у повному обсязі затверджено місцеві бюджети Волинської, Дніпропетровської, Миколаївської та Харківської областей.
Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України місцеві бюджети затверджуються до 25 грудня (включно) року, що передує плановому.
З метою повноцінного функціонування закладів бюджетної сфери, безперервного надання ними послуг споживачам, тощо органам місцевого самоврядування необхідно вжити заходи щодо пришвидшення процесу затвердження місцевих бюджетів та подання інформації про їх затвердження до Мінфіну за допомогою ІАС «LOGICA».