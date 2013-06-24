Доступ до фінансових інструментів та спроможність бізнесу залучати зовнішнє фінансування стане ключовим фактором успіху під час відновлення України. Щоб набути більше спроможностей залучати зовнішнє фінансування, було затверджено Національну стратегію розвитку фінансової грамотності до 2030 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Ініціатором розроблення цього стратегічного документа є Національний банк України. Водночас до міжвідомчої робочої групи приєднались представники Мінекономіки, МОН, Мінцифри, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку та Державної установи «Офіс з розвитку підприємництва та експорту».

«Необхідність ухвалення фінансових рішень в умовах невизначеності та швидких змін, сучасні складні фінансові продукти, стрімкий прогрес цифровізації фінансового ринку, зростання випадків шахрайства обумовлюють необхідність об'єднання зусиль багатьох сторін та розбудови екосистеми фінансової грамотності в Україні. Це дасть змогу не лише підвищити рівень фінансової грамотності, а й поглибити фінансову інклюзію населення України. Системна й злагоджена робота сприятиме посиленню фінансової стійкості українців, набуттю навичок ефективного управління особистими, родинними фінансами та фінансами бізнесу за будь-яких умов», - наголосив Голова Національного банку України Андрій Пишний.

Втілення Стратегії забезпечить масштабування заходів з підвищення фінансової обізнаності та охоплення ними різноманітних цільових груп. Якщо в попередні роки у фокусі уваги були діти та молодь – українці з найнижчим рівнем фінансової грамотності, то під час реалізації нової Стратегії фінансової грамотності додатковий акцент робитиметься на роботі з підприємцями й дорослим населенням, зокрема з ветеранами, внутрішньо переміщеними особами та людьми старшого віку.

«Мінекономіки долучилося до розробки Національної стратегії розвитку фінансової грамотності до 2030 року з акцентом на підвищення фінансової обізнаності підприємців та всіх, хто прагне відкрити власну справу. Розвиток підприємництва — головний фокус уваги Міністерства, тому всі заходи в рамках Стратегії сприятимуть підвищенню знань підприємців, зокрема про державні програми підтримки бізнесу — від грантових програм в рамках єРобота, до програми «Доступні кредити 5-7-9», розвитку індустріальних парків та інших програм в рамках економічної політики «Зроблено в Україні», - зазначила Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Реалізація Стратегії здійснюватиметься за п’ятьма стратегічними цілями:

Якісна базова фінансова освіта

Відповідальне фінансове життя

Фінансово обізнані підприємці

Просунута цифрова фінансова грамотність

Сприятлива екосистема для розвитку фінансової грамотності

В частині підвищення фінансової обізнаності підприємців одним із першочергових завдань є розроблення рамки фінансових компетентностей підприємців України. Також заплановані заходи зі зростання обізнаності підприємців-початківців та представників малого бізнесу про фінансові послуги та про інструменти ринків капіталу, обачне використання яких сприятиме розвитку бізнесу.

Довідково

Розроблення Національної стратегії розвитку фінансової грамотності до 2030 року відбувалося з урахуванням найкращої міжнародної практики, зокрема, Рекомендацій з фінансової грамотності Ради Організації економічного співробітництва та розвиткута методологічних настанов Міжнародної мережі фінансової освіти, учасницею якої є Україна. Крім того, за основу бралися результати загальнонаціонального дослідження рівня фінансової грамотності населення України, організованого Проектом USAID «Трансформація фінансового сектору» у співпраці з Національним банком України.