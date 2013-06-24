Стратегічний огляд оборонних закупівель, розроблення якого координувало Міністерство оборони України, затверджено офіційно на саміті Альянсу. Відповідно до угоди, укладеної з НАТО, оборонні закупівлі розвиватимуться за допомогою рекомендацій, викладених у Стратегічному огляді, відповідно до найуспішніших євроатлантичних практик.

Директор департаменту політики закупівель Міністерства оборони Гліб Канєвський зазначив, що «стратегічний огляд оборонних закупівель містить 21 рекомендацію щодо підвищення ефективності забезпечення ЗСУ в період воєнного стану і в мирний час».

Ключові рекомендації огляду містять забезпечення взаємосумісності оборонних закупівель України і НАТО, розвиток довгострокового планування в закупівлях, удосконалення процедур укладання прямих угод та організації конкурсних закупівель, а також унормування рівня їх таємності.

«Основна цінність Стратегічного огляду закупівель — те, що він має чіткі терміни реалізації, отже дасть змогу українському суспільству і міжнародним партнерам відстежувати успішність євроатлантичного поступу України», — пояснив Гліб Канєвський.

Серед важливих елементів розвитку оборонних закупівель, що містить огляд, варто виокремити провідну роль парламенту в питаннях цивільного демократичного контролю та механізму lessons-learned. Рекомендації мають двосторонню природу співпраці: партнери із країн НАТО також вивчатимуть унікальний український досвід організації закупівель і логістики в умовах відсічі повномасштабному вторгненню.

Робота над оглядом тривала з березня 2024 року після урочистої конференції у Люксембурзі, де було сформовано спільні експертні групи із представників уряду України, Північноатлантичного альянсу й Агентства НАТО з підтримки та закупівель, повідомляє Міноборони.