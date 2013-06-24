28 березня 2025 року Кабінет Міністрів України ухвалив Стратегію розвитку культури на період до 2030 року. Разом зі Стратегією затверджено операційний план її реалізації на 2025-2027 роки. Це перший комплексний стратегічний документ у сфері культури, що пропонує її нове бачення в широкому контексті державотворення, у тому числі як важливого елементу національної безпеки та сталого розвитку держави. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Мета Стратегії полягає в утвердженні культури як базису національної ідентичності, потужного чинника соціальної згуртованості, розвитку людського капіталу та впізнаваності України у світі.

Своєю чергою це визначатиме стратегічну візію подальшого розвитку української культури, яка базується на чотирьох ключових цілях:

Зміцнення людського капіталу через культурні практики.

Захист, збереження, примноження та використання потенціалу культурної спадщини та культурних цінностей.

Підвищення стійкості культури як суспільної системи.

Інтеграція української культури як активного учасника і рівноправного партнера глобальних культурних процесів.

Стратегія враховує виклики, спричинені війною, і пропонує системний підхід до відновлення культурного простору, підтримки креативних індустрій та розширення доступу до культурних послуг для всіх громадян. Вона також передбачає оновлення системи управління, розвитку державно-приватного партнерства, цифровізацію культурного простору, механізми захисту спадщини в умовах війни, створення умов для локальних ініціатив і інклюзії вразливих груп. Особлива увага приділятиметься ветеранам, внутрішньо переміщеним особам, дітям, молоді.

«У Стратегії є три основні задачі: зберегти, розвинути і поширити. Перша задача — збереження культурної спадщини. Ми особливо відчули нагальність цієї задачі в умовах послідовних дій зі знищення агресором нашої ідентичності. Друге — це розвиток культури, що вимагатиме зміцнення системи підготовки кваліфікованих кадрів: реставраторів, музейників, бібліотекарів, і звісно потужних управлінців. І нарешті третє — донести до світу усвідомлення тисячолітньої історії України та її культури як невіддільної частини», — зазначив Міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький.

Розробка Стратегії базувалася на положеннях Закону України «Про культуру» та є частиною виконання міжнародних зобов’язань у межах Угоди про асоціацію з ЄС та Ukraine Facility Plan. У процесі її створення відбулися широкі публічні консультації — з грудня 2024 до лютого 2025 року — за участі понад 770 представників громадянського суспільства, аналітичних центрів, закладів культури, освіти, науки, міжнародних організацій, митців та активістів з усієї країни.

Проект Стратегії також було активно обговорено з партнерами з Європейського Союзу. Це дозволило врахувати кращі європейські практики, які базуються, зокрема, на положеннях Робочого плану ЄС у сфері культури на 2023-2026 роки.

Відтепер схвалена Урядом Стратегія стала чітким дороговказом для здійснення окреслених завдань та імплементації визначених у документі внутрішніх реформ.

У розробці Стратегії Міністерству культури та стратегічних комунікацій України надавали експертну підтримку аналітики проекту «Швидка експертна підтримка політики у сфері культури та медіа в Україні» (RES-POL), що фінансується Європейським Союзом.