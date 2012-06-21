Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
План заходів розроблено за чотирьма програмами, в рамках яких протягом найближчих чотирьох років впроваджуватимуться проєкти регіонального розвитку.
Зокрема, в рамках програми «Економічне зростання регіону: конкурентоспроможність, смарт-спеціалізація, сприятливе бізнес-середовище» планується створити установку по газифікації вугілля і виробництву синтетичного природного газу. На такі цілі планується залучити 163,5 мільйонів гривень.
В обґрунтуванні йдеться про те, що Луганшина має запаси вугілля, яке можна використовувати як паливо і сировину для хімічної промисловості. Перспективним є напрямок газифікації вугілля з отриманням синтез-газу, який в свою чергу є сировиною для виробництва таких продуктів: синтетичного природного газу, метанолу, синтетичного бензину, водню, аміаку тощо.
Установка для отримання синтез-газу з вугілля може стати основою для відновлення роботи багатьох виробництв регіону: виробництва метанолу та аміаку на ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання «Азот», а також може стати джерелом сировини для будівництва нових виробництв, зокрема виробництва синтетичного природного газу. Отриманий СПГ стане альтернативою імпортному природному газу, що підвищить енергонезалежність регіону і України в цілому.
В результаті реалізації цього проєкту в ОДА планують створити не менше 500 нових робочих місць, виробництво понад 1 мільярд куб м синтетичного природного газу в рік.
В цілому, «Стратегія розвитку Луганської області на 2021-2027 роки» передбачає 69 технічних завдань на 28 мільярдів гривень.