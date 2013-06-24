Кабінет Міністрів України схвалив розроблену Міністерством розвитку громад та територій Стратегію розбудови прикордонної інфраструктури до 2030 року. Йдеться про автомобільні та залізничні пункти пропуску з країнами-членами Євросоюзу та Молдовою. Також до Стратегії Урядом було затверджено операційний план заходів для реалізації Стратегії. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

“Сьогодні сухопутний кордон є для України одним з ключових елементів економічної сталості. Закрите авіасполучення, руйнування портової інфраструктури спричинили значне навантаження на пункти пропуску, які до цього не були пристосовані. Тож щоб адаптувати український кордон до потреб транспортного та пасажирського потоків ми розробили чітку Стратегію з детальним операційним планом розбудови прикордонної інфраструктури.

Окрім збільшення пропускної спроможності та розвитку інфраструктури, ми також фокусуємось на цифровізації процесу перетину кордону, запровадженні спільного контролю з сусідніми країнами, розбудові мережі сервісних зон. Це основні завдання затвердженого документа, над якими вже працюємо та будемо працювати далі. Важливо, що затвердження Стратегії є одним з індикаторів Ukraine Facility Plan, який ми успішно виконали у відповідний термін”, – наголосив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Основними цілями Стратегії є :

збільшення пропускної спроможності прикордонної інфраструктури;

запуск спільного митного та прикордонного контролю з суміжними країнами;

цифровізація перетину кордону для зменшення часу очікування в черзі;

створення мережі зон очікування.

Для досягнення визначених цілей Стратегія включає визначені завдання та результати, які мають бути досягнені.

Зокрема, йдеться про реконструкцію 29 пунктів пропуску та спорудження 17 нових пунктів пропуску. Окрім цього, Стратегія передбачає виконання робіт з реконструкції та залізничних колій, мультимодальних терміналів, електрифікації колій.

Також Стратегія зосереджується на підписанні угод про спільний контроль з сусідніми країнами, Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією, та запровадженню відповідного виду контролю на пунктах пропуску.

Схвалений документ, зокрема, передбачає запровадження механізмів прогнозування піків товаротранспортних і пасажирських потоків для оперативного реагування та перенаправлення транспортних засобів до менш завантажених пунктів пропуску.

Серед індикаторів моніторингу досягнення цілей Стратегії є:

тривалість кожної процедури та загальна тривалість усіх процедур;

час очікування в черзі;

кількість пунктів пропуску та їхні проєктні й фізичні спроможності;

збільшення пропускної здатності;

наявність сервісної зони та її місткість;

кількість пунктів пропуску зі спільним або координованим контролем.

Операційний план до Стратегії включає деталізовані заходи з розбудови пунктів пропуску та під’їзних шляхів, з термінами виконання завдань та обсягами та джерелами необхідного фінансування.