Мінреінтеграції: Затверджено зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих НаказомМінреінтеграції від 23 квітня 2024 року № 120 внесено зміни до Перелікутериторій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Вказаний Перелік був затверджений у грудні 2022 року та періодично оновлюється. Зміни до нього вносяться за погодженням із Міністерством оборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.