Через реалізацію комплексної стратегії Уряд прагне до кінця 2024 року повернути до безпечного офлайн-навчання 300 тисяч школярів. Наявність укриттів є головною передумовою. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає пресцентр Урядовий портал.

«На початку серпня Уряд затвердив методику оцінки безпечності шкіл, яка передбачає 5 рівнів ризику. Це допоможе громадам правильно розставити пріоритети й будувати укриття саме там, де вони потрібні», — відзначив Прем’єр-міністр.

Він зауважив, що цього року на їх будівництво Уряд виділив 2,5 млрд грн, і важливо, щоб на місцях ці кошти були витрачені ефективно.

Також Денис Шмигаль відзначив важливість наявності чітких і надійних стандартів безпечних шкільних просторів там, де не можливо використовувати підземні укриття і де це дозволяє безпекова ситуація.

«Для цього ДСНС та МОН спільно розробили три варіанти облаштування наземних укриттів, які сьогодні затверджуємо. Громади зможуть їх реалізувати залежно від потреби та рівня загроз у населеному пункті та регіоні. У підсумку близько тисячі шкіл вже цього навчального року зможуть розпочати процес очного навчання», — зауважив Прем’єр-міністр.

Крім того, Уряд під час засідання розподілив 1,5 млрд грн субвенції регіональним бюджетам для реалізації стандартів «Нової української школи». Це кошти на закупівлю комп’ютерного та мультимедійного обладнання, меблів, навчальної літератури, кошти на підвищення кваліфікації освітян.