Реформа шкільного харчування має значний економічний вплив, відкриваючи нові можливості для закупівлі навчальними закладами українських продуктів та стимулюючи розвиток виробників. За допомогою Prozorro Market державним замовникам вдалося придбати для шкіл, лікарень та інших держструктур продукти на понад 5,5 млрд грн, при цьому заощадивши понад 1 млрд грн бюджетних коштів у 2023-2024 роках. Про це зазначила Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економіки України Юлія Свириденко під час виступу на Європейському регіональному саміті шкільного харчування, який відбувся 12 листопада. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Prozorro Market став основним інструментом, який дозволяє школам швидко та ефективно закуповувати продукти, адже скорочує терміни закупівель до 9 днів і позбавляє необхідності готувати тендерну документацію. Сьогодні на платформі працюють 3,5 тисячі закупівельників та 3 тисячі постачальників, і ефективність електронних закупівель очевидна. Завдяки Prozorro Market ми зекономили для бюджету більше мільярда гривень лише на закупівлі продуктів держустановами», — підкреслила Юлія Свириденко.

Для того ж щоб кількість виробників на ринку більшала, Уряд запустив низку програм, такі як «Доступні кредити 5-7-9», грантові програми, як-от гранти для переробних підприємств, «Власна справа», гранти для ветеранів, ветеранок, їхніх дружин та чоловіків. Підприємці можуть отримати фінансування від держави на розвиток бізнесу.

«За всіма програмами виробництво продуктів чи надання послуг із кейтерингу входить у топ-3 категорій. Сьогодні 32% переможців грантової програми з переробки — це бізнеси, що займаються виробництвом продуктів, зокрема консервуванням овочів, випуском молочних, м'ясних і хлібобулочних виробів. Ми закликаємо виробників подавати заявки на держпідтримку», — додала Юлія Свириденко.

Європейський регіональний саміт шкільного харчування зібрав близько 500 учасників з різних куточків світу, серед яких були Прем'єр-міністр України, перша леді України, а також українські міністри, які відповідають за реформи шкільного харчування — Міністерство освіти і науки, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство економіки, Міністерство розвитку громад та територій, а також їхні колеги з європейських країн. Крім того, у заході взяли участь голови обласних державних адміністрацій, урядовці провідних європейських країн, представники таких міжнародних організацій, як ЮНІСЕФ, ВПП ООН, Бюро ВООЗ в Україні, ПРООН (UNDP), Швейцарсько-український проект «Децентралізація для розвитку демократичної освіти» DECIDE, а також дипломати та міжнародні експерти.

Захід об’єднав представників більше ніж 20 міжнародних організацій, серед яких були такі провідні установи, як Всесвітня продовольча програма (WFP), Temet International Oy Ltd, Італійське агентство з розвитку співпраці (AICS), Консорціум досліджень у сфері шкільного харчування та охорони здоров’я, JICA, Партнерство з розвитку дітей, KEK-CDC, Швейцарське агентство з розвитку та співпраці (SDC) та Світовий банк.