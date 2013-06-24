Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним директором Fox Corporation Лакланом Мердоком, журналістами Fox News Бенджаміном Холлом та The Sun Жеромом Старкі, які відвідали нашу країну. Глава держави подякував представникам медіагрупи за всебічне висвітлення української боротьби з російською агресією і за те, що розповідали про російські звірства поприризики для себе.

Навесні 2022 року на Київщині група журналістів Fox News потрапила під російський обстріл. Тоді загинули оператор П’єр Закржевський та українська фіксерка Олександра Кувшинова. Бенджаміна Холла було важко поранено.

Президент відзначив важливу роль світових медіа в консолідації міжнародної підтримки України й висловив співчуття всім, чиїх рідних і близьких забрала війна.

«Весь цей час журналісти, оператори, редактори, фотографи, водії — на лінії фронту. Оскільки це гібридна війна, в російських руках інформація — також зброя. Щирі співчуття батькам і близьким тих дуже хоробрих чоловіків і жінок, які втратили життя, намагаючись показати, що відбувається в Україні. Зокрема й завдяки журналістам з багатьох країн ми маємо таку підтримку у світі», — зазначив Володимир Зеленський.

За визначний особистий внесок у зміцнення міждержавної співпраці, підтримку незалежності й територіальної цілісності України Президент відзначив Бенджаміна Холла орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

Глава держави подякував Лаклану Мердоку за приїзд і наголосив, що це дуже важливий сигнал підтримки в час, коли фокус уваги світу розмито іншими подіями. Президент розповів про ситуацію на полі бою, високу мотивацію та рішучість українського народу й віру в перемогу. Він відзначив важливість збереження уваги світу до наших зусиль у боротьбі за свободу та свою державу.

«Люди чомусь ставляться до цього як до кіно й очікують, що в подіях не буде довгих пауз, що картинка перед очима завжди змінюватиметься, щодня будуть якісь сюрпризи. Але для нас, для наших воїнів це не кіно. Це наші життя. Це щоденна важка праця. І завершиться все не так швидко, як нам би хотілося, але ми не маємо права опускати рук і не зробимо цього», — акцентував глава держави.

Співрозмовники обговорили подальшу співпрацю, обмінялися думками про російські пропагандистські наративи, якими послуговуються вороги підтримки України. Також було обговорено українське бачення справедливого миру на основі формули миру.

Джерело: Офіс Президента