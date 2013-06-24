25 липня завершено фінансування пенсій за липень 2024 року:
- на пенсійні виплати спрямовано 62,4 млрд грн, в тому числі через АТ “Укрпошта” – 9,8 млрд грн, через уповноважені банки – 52,6 млрд грн.
Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Станом на 25 липня профінансовано:
- на виплату житлових субсидій та пільг – 1309,6 млн грн;
- на страхові виплати – 2518,1 млн грн, в тому числі на оплату лікарняних – 1344,0 млн грн.
У липні надано 876,0 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.