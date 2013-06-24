23 серпня завершено фінансування пенсій за серпень 2024 року:
- на пенсійні виплати спрямовано 63,5 млрд грн, в тому числі через АТ “Укрпошта” – 9,8 млрд грн, через уповноважені банки – 53,7 млрд грн.
Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Станом на 25 серпня профінансовано:
- на виплату житлових субсидій та пільг – 1336,0 млн грн;
- на страхові виплати – 2432,6 млн грн, в тому числі на оплату лікарняних – 1271,9 млн грн.
У серпні надано 787 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.