З 10 травня по 10 червня 2024 року тривав відбір кандидатів до Молодіжної ради при Міністерстві охорони здоров’я України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Усі охочі представники української молоді з активною громадянською позицією віком від 14 до 35 років мали можливість заповнити електронну форму та подати заявку на участь. Загалом подали заявки понад 400 кандидатів.

Наразі перший етап відбору завершено: комісія відібрала 57 кандидатів для участі у другому етапі відбору, який передбачає співбесіди. Після другого етапу буде обрано 30 членів Молодіжної ради. Склад ради буде сформований за результатами відповідного конкурсного відбору комісією, що затверджена наказом МОЗ від 29.02.2024 № 341 (зі змінами).

Нагадаємо, Молодіжна рада при МОЗ – новий тимчасовий консультативно-дорадчий орган. Мета органу – залучити активну молодь до реалізації державної політики у сфері охорони здоровʼя та створити ефективну платформу, спрямовану на покращення якісного та доступного медичного обслуговування громадян.

Зазначимо, що в Україні такий формат партнерства між молоддю та владою почав активно розвиватися з процесом євроінтеграції. Право молоді на участь у прийнятті рішень закріплене в законодавстві, що дає їй можливість впливати на суспільні процеси, реалізовувати свої ідеї та проекти. Зокрема, Кабінет Міністрів України офіційно затвердив, що таке «молодіжна рада» та як вона має функціонувати, забезпечивши цим молоді простір для ефективної взаємодії з державними органами.

Станом на сьогодні в Україні функціонує понад 400 молодіжних рад, і їх кількість продовжує зростати.