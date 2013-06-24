Україна оголосила про успішне завершення операції з реструктуризації боргу та проведення розрахунків за тринадцятьма серіями державних єврооблігацій та гарантованих державою єврооблігацій, які випустив Укравтодор. Цю транзакцію здійснено для відновлення боргової стійкості, збереження макрофінансової стабільності та збільшення ресурсів державного бюджету в умовах продовження російської воєнної агресії проти України.

Процес реструктуризації містив обмін тринадцяти серій державних єврооблігацій і однієї серії гарантованих державою єврооблігацій Укравтодору на суму майже 20,5 млрд дол. США (приблизно 24 млрд дол. США з урахуванням капіталізованих відсотків) на вісім нових серій єврооблігацій з номінальною вартістю 15,2 млрд дол. США. Унаслідок цієї угоди державний та гарантований державою борг України скорочено на близько 9 млрд дол. США. Це означає номінальне зниження вартості боргу на 37% з першого дня чинності угоди і зниження чистої приведеної вартості боргу на майже 60% (зі ставкою дисконтування 14%). Це одне з найбільших списань боргу в нещодавніх реструктуризаціях суверенного боргу.

Боргові виплати зменшуються на 93%, що сприятиме економії 11,4 млрд дол. США протягом наступних трьох років. Окрім цього, витрати на обслуговування і погашення боргу до 2033 року зменшаться на 77%, що дасть змогу заощадити загалом 22,8 млрд дол. США.

«Вдячний нашим інвесторам і партнерам з офіційного сектору за постійну підтримку протягом процесу реструктуризації боргу. Успішний результат — свідчення конструктивної співпраці та спільної підтримки довгострокової макрофінансової стабільності України. Попри постійні виклики, спричинені російською агресією, ми зробили рішучий крок для забезпечення фінансової стійкості України. Тож критичні ресурси буде спрямовано на те, на що вони найбільше потрібні, а саме безпеку та оборону. Зміцнення довіри наших кредиторів та міжнародної фінансової спільноти — наш пріоритет навіть тепер, коли ми долаємо безпрецедентні виклики», — прокоментував Юрій Буца, урядовий уповноважений з питань управління державним боргом.

Ця угода відповідає цілям програми МВФ щодо стійкості боргу, її схвалила Група кредиторів України.

Реструктуризацію було виконано у співпраці з White & Case як юридичними радниками та Rothschild & Co як фінансовими радниками Міністерства фінансів України.

Джерело: Міністерство фінансів