На Саміті G7 в Італії лідери країн G7 домовилися про спрямування Україні близько 50 млрд доларів США до кінця року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Кошти будуть обслуговуватися та погашатись за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від заморожених суверенних російських активів, що знаходяться в Європейському Союзі та інших юрисдикціях.

Міністерство фінансів вітає це важливе рішення, яке допоможе забезпечити Україну необхідними ресурсами для підтримки стійкості країни в умовах повномасштабної війни.

У спільному комюнікелідерів G7 зазначається:

“Ми [G7], як і раніше, прагнемо розвіяти будь-які хибні уявлення про те, що час на боці росії, що руйнування інфраструктури та засобів до існування не мають для росії жодних наслідків, або що росія може перемогти, спричинивши економічний крах України. З метою підтримки поточних і майбутніх потреб України в умовах тривалої оборони від війни росії, G7 досягла консенсусу щодо запуску механізму додаткових кредитів для збільшення надходжень до бюджету України (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine), щоб надати Україні близько 50 млрд доларів США додаткового фінансування до кінця року”.

Всі країни G7 зобов'язалися зберігати російські активи знерухомленими доти, доки рф не заплатить за скоєні злочини проти України.

Країни запевнили, що працюватимуть над отриманням дозволу у відповідних юрисдикціях на використання майбутніх прибутків для обслуговування та погашення кредитів.

Водночас сторони наголосили, що питання конфіскації заморожених активів рф залишається на порядку денному. У юрисдикціях G7 зберігається близько 280 млрд доларів США заморожених суверенних активів росії.

Міністр фінансів України Сергій Марченко прокоментував рішення:

“Рішення лідерів G7 є потужним сигналом єдності демократичного світу. росія повинна відчути ціну агресивної війни проти України і заплатити за свої протиправні дії. Використання прибутків від знерухомлених активів рф є одним із перших кроків на цьому шляху. 50 млрд доларів США дозволять забезпечити найнагальніші потреби України у 2025 році і посилити стійкість в умовах широкомасштабної війни”.

Нагадаємо, що окремо ЄС ухвалив спрямування прибутків від заморожених російських активів у розмірі 1,5 млрд євро. Очікується, що Україна отримає кошти у липні 2024 року. 90% буде спрямовано на військові потреби, 10% – на відновлення.