1 січня 2025 року на Соціальному веб-порталі електронних послуг Мінсоцполітики запрацював сервіс подання заяви про забезпечення допоміжним засобом реабілітації (ДЗР). Роз'яснюємо, хто вже ним може скористатися та які є інші способи подання заяви. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

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Це можна зробити на Соціальному порталі Мінсоцполітикиабо, як і раніше, через Електронний кабінет особи з інвалідністю.

· Соціальний портал Мінсоцполітики — soc.gov.ua.

Зараз, на першому етапі, сервіс на порталі доступний для людей, які пройдуть оцінювання повсякденного функціонування експертними командами. Їхня робота стартувала 1 січня 2025 року на заміну МСЕК.

Інформація з рішення експертної команди буде передаватися до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС), тож вона автоматично відобразиться в особистому кабінеті на порталі.

1. Увійдіть на Соціальний портал Мінсоцполітик за допомогою КЕП, УЕП або BankID.

2. Оберіть «Заява про забезпечення допоміжним засобом реабілітації», після чого натисніть «Подати заяву».

3. Заповніть заяву — дані підтягнуться автоматично.

4. Ви також зможете оновити інформацію про себе в особистому кабінеті, натиснувши «Відомості про мене».

5. Підпишіть заяву електронним підписом.

6. Перевірте статус заяви на порталі в розділі «Мої заяви».

Після того, як заяву опрацюють, в особистому кабінеті з'явиться е-направлення про забезпечення засобом реабілітації.

Важливо: якщо до 1 січня 2025 року отримано інший документ, що підтверджує потребу в засобах реабілітації, як-от висновок МСЕК, ви можете обрати інший зручний спосіб подати заяву. Варіанти наведені нижче.

· Електронний кабінет особи з інвалідністю (ЦБІ)

Такий сервіс дозволяє подавати не лише заяву на отримання засобу реабілітації, а також заявку до обраного підприємства. Крім того, можна подати заяву про виплату компенсації за самостійно придбаний виріб — функція тимчасово недоступна на Соціальному порталі Мінсоцполітики.

1. Увійдіть в Електронний кабінет особи з інвалідністю Вам потрібно пройти первинну реєстрацію, якщо не обліковані в Централізованому банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ).

2. Якщо ви вже зареєстровані в ЦБІ, пройдіть вторинну реєстрацію, після чого отримаєте повний доступ до функціоналу кабінету.

3. Натисніть «Заяви на потребу в технічних засобах реабілітації» та заповніть обов'язкові поля у формі заяви.

4. Прикріпіть файли — відсканові копії документів.

5. Підпишіть заяву електронним підписом.

7. Перевірте статус заяви в особистому кабінеті.

Письмова заява

Це можна зробити, звернувшись до однієї з найближчих установ у вашій громаді:

· до центру надання адміністративних послуг (ЦНАП);

· до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення (ОСЗН);

· до територіального відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю (ФСЗОІ).

Подаючи заяву про забезпечення засобом реабілітації, потрібно додати такі документи:

· висновок або інший документ, що підтверджує потребу в засобах реабілітації;

· паспорт/свідоцтво про народження або інший документ, що підтверджує особу;

· ідентифікаційний код.

Зверніть увагу! В окремих випадках можуть бути потрібні додаткові документи.

Крім того, подати заяву можна через працівника територіального відділення ФСЗОІ або через соціального працівника закладу, в якому отримуєте медичну або реабілітаційну допомогу.

Заяву опрацюють протягом 3-х робочих днів з дати звернення, після чого буде сформоване електронне направлення про забезпечення засобом реабілітації.