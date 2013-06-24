У Державному аграрному реєстрі запрацював інструмент для подання фермерами заявки на участь у програмі компенсації вартості розмінування сільськогосподарських земель. Програма поширюється як на землі, що безпосередньо належать фермерові, так і на ділянки, які він орендує.

На програму компенсацій у державному бюджеті закладено 3 мільярди гривень.

«Одна з цілей гуманітарного розмінування — очистити землі, щоб можна було безпечно працювати на територіях, де раніше тривали бойові дії. Ми впровадили в Державному аграрному реєстрі інструмент, що максимально спростить подання заявок фермерами, які прагнуть очистити свої ділянки та зробити це за підтримки держави. Держава бере на себе оплату 80% вартості очищення земель», — сказала перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Участь у програмі можуть брати фермери, землі яких на деокупованих територіях, де після проведення нетехнічного обстеження підтверджено забрудненість або є ймовірна забрудненість вибухонебезпечними предметами. Самі фермерські господарства повинні не мати податкового боргу, не бути банкрутами, не належати громадянам держави-агресора та не перебувати у санкційному списку.

«Міністерство економіки підготувало прозорі процедури і єдині правила для всіх учасників програми. І фермери, й оператори протимінної діяльності зможуть побачити, як формується ціна, хто взяв участь у торгах і яка фінальна вартість розмінування тієї чи тієї ділянки. Сподіваюся, вже незабаром зацікавлені фермери скористаються цією можливістю і скоро ми побачимо перші аукціони з проведення розмінування сільгоспділянок», — пояснив заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.

Верифікацію поданих фермерами заявок здійснює Центр гуманітарного розмінування. Він також оголошує в системі Прозорро аукціони з надання послуг розмінування, повідомляє Мінекономіки.