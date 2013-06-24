Заяву про включення до Реєстру волонтерів можна подати в Електронному кабінеті Державної податкової служби. Це стосується, зокрема, міжнародних волонтерів, які перебувають за кордоном і є громадянами України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Питання ведення Реєстру волонтерів обговорювали учасники наради щодо вирішення проблемних питань перебування українських громадян за кордоном під головуванням Віце-прем’єр-міністра – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.

Було зазначено, що подати заяву можна в електронній формі в Електронному кабінеті ДПС.

Для заповнення та подання заяви необхідно:

• пройти ідентифікацію, увійти до особистого кабінету;

• перейти у режим Електронного кабінету «Для громадян», підрежим «Заява до Реєстру волонтерів / Створити»;

• або пройти за маршрутом «Додатково / Введення звітності / Створити» та обрати форму з кодом f1308302.

Після заповнення заяви потрібно здійснити перевірку, зберегти, підписати та відправити її.

З інформацією про подання заяви та відповідними нормативно-правовими актами можна ознайомитися на вебпорталі ДПС у спеціальному розділі «Для волонтерів».