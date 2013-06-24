Оновлено програму єВідновлення для українців, чиє житло було зруйноване внаслідок бойових дій. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Відтепер подати заяву про отримання житлового сертифіката чи коштів для відбудови на власній земельній ділянці можна на порталі Дія або через ЦНАП.

Це дозволить отримати компенсацію тим, хто не міг скористатися послугою в застосунку Дія. Зокрема, громадянам без РНОКПП, законним та уповноваженим представникам власників знищеного житла.

Як подати самостійно заяву на порталі Дія:Натисніть Подати заяву в послузі Компенсація за пошкоджене або знищене майно. Для цього зареєструйтеся або авторизуйтеся в кабінеті на порталі diia.gov.ua.

Виберіть об'єкт, за який хочете отримати компенсацію.

Оберіть тип компенсації Житловий сертифікат чи Грошова виплата. Другий тип доступний для власників знищених приватних будинків, які хочуть відбудуватися на власній земельній ділянці.

Дайте відповіді на анкетні запитання.

Перевірте та підпишіть заяву. Якщо майно було знищене, приєднання до заяви співвласників не є обов'язковим. Кожен співвласник може отримати компенсацію в межах подання окремих заяв.

Законні та уповноважені представники власників знищеного житла можуть подати заяви тільки через ЦНАП.

З моменту запуску послуги в серпні 2023 року громадяни отримали 10,7 тисяч житлових сертифікатів, 4,7 тисячі з них уже реалізовано, тож їхні власники придбали нові домівки.

Заяву про отримання житлового сертифіката єВідновлення можуть подати громадяни, чиє знищене житло розміщене на деокупованій території. А також якщо житло було знищене в громаді, яка перебуває в зоні бойових дій, проте безпекова ситуація дозволяє комісії провести обстеження такого житла.

Довідково

Сервіс єВідновлення реалізується Міністерством розвитку громад та територій України та Міністерством цифрової трансформації України за сприяння проєкту «Підтримка цифрової трансформації», що фінансується USAID та UK Dev. Партнер проєкту - Фонд Східна Європа.