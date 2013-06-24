У межах Всеукраїнського форуму «Відновлення культурного та інформаційного простору на деокупованих територіях»відбулася експертна дискусія з керівниками структурних підрозділів обласних військових адміністрацій щодо актуальних питань в галузі культури. Зокрема, у фокусі були теми збереження культурних цінностей України та розвиток мистецької освіти. В обговоренні взяв участь т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Представниця Донецької області порушила питання про перспективи створення резервного фонду для збереження музейних колекцій. Ростислав Карандєєв відповів, що наразі в Україні немає підхожого місця з необхідними умовами для зберігання всіх пам’яток. Отже, створення фондосховища наразі потребує додаткового фінансування та інфраструктурних змін.

«Сьогодні ми мусимо говорити про будівництво депозитарію в надійному місці, який мав би достатньо велику площу для розміщення наших цінностей, був би обладнаний сучасним устаткуванням. Створення такого депозитарію ми вже обговорювали з колегами з Міністерства оборони України. Водночас постало питання фінансування. Приємно, що наші європейські колеги, зокрема з Міністерства культури Швеції, виказали бажання очолити процес щодо формування європейської коаліції з охорони української культурної спадщини, включно з реалізацією інфраструктурного проекту зі створення фондосховища», — сказав він.

Т. в. о. Міністра зауважив, також не варто забувати про виставкову діяльність як форми збереження артефактів.

«Під час закордонних виставок наші колекції не тільки перебувають у безпечному середовищі, а ще слугують для проведення культурно-дипломатичної роботи, демонструючи здобутки української культури. Це також важливо, бо наші партнери пропонують послуги з реставрації об’єктів музейного фонду», — додав він.

Також т. в. о. Міністра поінформував, що наразі з польськими колегами опрацьовується питання створення європейського реставраційного центру на території Польщі.

Водночас представники Дніпропетровщини запитували про подальшу підготовку фахівців-реставраторів. За словами Ростислава Карандєєва, МКІП працює для посилення цієї спеціальності в Україні. Зокрема, Міністерство підписало меморандум із Київським національним університетом будівництва і архітектури щодо підготовки реставраторів і художників-реставраторів. Він зауважив, що ці спеціальності посилюватимуться у Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури, а також у Київській державній академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука.

«Вже з цього навчального року ми будемо вводити все більше і більше державного замовлення на такі важливі напрямки», — зауважив він.

Всеукраїнський форум «Культурна та інформаційна реінтеграція деокупованих територій» проводить Міністерство культури та інформаційної політики України та громадська організація «Інститут публічних комунікацій» за підтримки Групи «МЕТІНВЕСТ».