Військовослужбовці віком від 18 до 25 років отримають додаткові гарантії у сфері здобуття вищої освіти. Міністерство оборони розробило відповідний законопроект, який сьогодні схвалено Кабінетом Міністрів України для подання до Верховної Ради. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Документ забезпечить військовим, які служать за контрактом або були мобілізовані на особливий період, не тільки збереження місця навчання, але й стипендії на період військової служби. Також передбачено право навчатися у закладах вищої освіти без відриву від служби та отримувати навчальні відпустки.

Реалізація законопроекту суттєво покращить доступність вищої освіти для молодих захисників та захисниць одночасно із проходженням військової служби.

У разі прийняття парламентом, зміни будуть внесені до законів України: