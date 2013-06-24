Щоб своєчасно та якісно забезпечувати ЗСУ, Міністерство оборони адаптує закупівельні процеси до нових викликів, які виникли в умовах війни. Особливу увагу приділяють постійному зв’язку з військовослужбовцями та цифровізації. Про це розповів директор департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський на семінарі Агенції НАТО з підтримки та постачання (NSPA), присвяченому урокам розвитку та управління оборонними закупівлями в умовах воєнного стану на виконання рекомендації Стратегічного огляду оборонних закупівель Україна — НАТО. В онлайн-виступі Гліб Канєвський поділився цінними висновками, яких досягли українські фахівці із закупівель, а також обговорив ключові аспекти, що стали важливими для ефективного управління постачанням в умовах війни.

«На час воєнного стану надзвичайно важливо залишатися гнучкими. Ми навчилися адаптувати наші закупівельні процеси до нових викликів, швидко реагувати на зміни обставин і забезпечувати необхідні додаткові фінансові ресурси для ЗСУ», — зазначив він, наголосивши, що підтримання постійного зв’язку з військовими дає змогу оборонному відомству оперативно реагувати на потреби фронту.

«Ми проводимо опитування наших захисників, аби зрозуміти, що саме потрібно на передовій, і забезпечити це в найкоротші терміни», — розповів директор департаменту політики закупівель.

Гліб Канєвський наголосив на важливості цифровізації процесів закупівель. За приклад він навів роботу нового вебпорталу «Партнер МОУ», який цифровізує взаємодію з постачальниками тилового майна ЗСУ. За його словами, робота порталу вдвічі прискорила обробку документів від виробників і, як очікують, сприятиме 20-відсотковому зростанню конкуренції на торгах.

«Інтеграція новітніх цифрових технологій дає змогу автоматизувати і спростити процедури закупівель, що забезпечує більшу прозорість і ефективність на кожному етапі, а також сприяє ухваленню рішень на основі великих даних», — наголосив Гліб Канєвський.

Він запевнив, що досвід організації забезпечення ЗСУ в умовах війни унікальний, він стане основою для впровадження Стратегічного огляду оборонних закупівель Україна — НАТО, повідомляє Міністерство оборони.