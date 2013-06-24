Зміну правил формування черги для проходження інспекцій суден у протоці Босфор, збільшення їх тоннажності та планування роботи морських терміналів і операторів обговорили на засіданніКоординаційної ради з питань логістики в сільському господарстві під головуванням Міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського. У засіданні також взяли участь представники Міністерства інфраструктури, АТ «Укрзалізниця», АСС, ЕВА, УЗА, УКАБ, ВАР та учасники ринку. Про це повідомляє Урядовий портал.

Питання назріли через суттєве сповільнення інспекцій JCC у Босфорі суден, що прямують до України в рамках зернової угоди. З початку 2023 року середня кількість інспекцій становить 2,5 судна за добу проти 3,5 судна у грудні 2022 року. Наразі в очікуванні черги перебуває 117 суден з українським збіжжям. Кожна доба простою приносить збитки аграріям, оскільки призводить до падіння закупівельної ціни.

Учасники наради розглянули можливі варіанти, як зменшити час простою суден та збільшити обсяг експорту. Зокрема, запропонували збільшити мінімальну тоннажність суден до 25 тисяч тонн, запровадити довгострокове планування роботи терміналів і операторів з наданням клієнтам реального лайнапу суден. Ринок підтримав такі пропозиції. Враховуючи складність ситуації, що склалася, та необхідність часу на опрацювання відповідних пропозицій, було домовлено призначити позачергове засідання Координаційної ради для остаточного вирішення цього питання.