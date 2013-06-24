20 листопада, у Всесвітній день дитини, що збігається з 35-річчям ухвалення Конвенції ООН про права дитини, в Києві відбулося розширене засідання Ради регіонів Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Понад 150 представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, міжнародних та громадських організацій зосередили увагу на праві кожної дитини зростати в родині.

Сім’я є єдиним середовищем, яке дає дитині гармонійний розвиток. Лише в сім’ї дитина виростає впевненою, не боїться висловлювати власну думку і ухвалювати рішення, отримує необхідні навички для дорослого життя.

“Те, які умови й можливості ми забезпечимо дітям сьогодні, визначить, якою буде наша держава і нація завтра. Найперше, що ми мусимо забезпечити, — це сім’ю. Для цього потрібні кроки на підтримку біологічної родини. Ми збільшили бюджет на соціальні послуги у 2025-му році та плануємо залучати міжнародних партнерів, аби розвивати послуги у громадах. Також плануємо розвивати послугу денного догляду для батьків дітей з інвалідністю при школах, і вперше будемо закуповувати цю послугу з державного бюджету. Родини з дітьми мають відчувати підтримку у своїй громаді”, — зазначила Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

Представники областей та громад поділилися досвідом та успішними практиками впровадження соціальних послуг для сімей з дітьми, розвитку сімейних форм виховання, запобігання потраплянню дітей до інституцій. Окремий фокус — на реінтеграцію дітей, які мають досвід інституційного догляду, депортації та примусового переміщення.

“Наша мета — щоб усі діти в Україні зростали в безпеці та сімейному оточенні, — сказав голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде. — Незважаючи на величезні виклики воєнного часу, батьки та ті, хто їх замінюють, роблять усе можливе, щоб допомогти своїм дітям вижити й процвітати. Але нам потрібен загальносуспільний підхід для подальшого зміцнення та інвестування в послуги, яких потребують сім'ї. Дитинство в Україні продовжує перебувати під загрозою. І надання сім'ям можливості забезпечити найкращу підтримку своїм дітям — це інвестиція в націю та її відновлення”.

Ефективна система підтримки сімей на рівні громад — це фундамент для розкриття потенціалу кожної дитини та, відповідно, майбутнього країни. За словами Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, дитина повинна зростати в родині та отримувати необхідні послуги в громаді, а не стояти перед вибором між інтернатом чи відсутністю належного розвитку. Проте зараз діти часто страждають через брак послуг на місцях, особливо це стосується дітей з інвалідністю.

“Кожна дитина має фундаментальне право на любов, захист і турботу. Це основа здорового суспільства. Сьогодні, коли війна змінила життя мільйонів українських дітей, наш обов'язок — забезпечити це право для кожної дитини, незалежно від обставин. Кожен з нас несе відповідальність за те, щоб жодна дитина не залишилася без підтримки. Але саме на місцях найкраще видно потреби своїх мешканців. Підтримати батьків, коли вони на межі. Знайти новий дім дитині, яка залишилась без турботи рідних. Створити умови, де кожна дитина відчує підтримку і захист. У цьому справжня сила — вміти реагувати негайно, без зволікань, тримаючи фокус на потребах та найкращих інтересах дітей. І це має значення. Бо кожна дитина, якій ми допоможемо сьогодні, завтра стане тією силою, що зробить Україну міцнішою і сильнішою”, — зазначила голова Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей Ірина Тулякова.