Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук на засіданні Ради з питань навколишнього середовища держав-членів ЄС представила колегам-міністрам, які працюють у довкіллєвій галузі в країнах Євросоюзу, матеріали з оновленими даними щодо збитків унаслідок бойових дій.

«Робота за цим напрямом триває 24/7 уже четвертий рік. Ми розуміємо, що наслідки російської збройної агресії стосуються не тільки України, а й усього континенту. Збитки вже сягають майже 85 мільярдів євро. Зафіксовано понад 8 тисяч кейсів шкоди довкіллю внаслідок бойових дій. У повітря потрапило понад 230 мільйонів тонн вуглецю. Залишається замінованою та забрудненою боєприпасами чверть території України. 850 тисяч гектарів лісів — під окупацією та в зоні бойових дій», — наголосила міністр.

Вона повідомила, що новий виклик для України та партнерів –— наслідки влучання російського ударного дрона в захисну оболонку арки нового безпечного конфайнменту Чорнобильської АЕС. Держави ЄС брали безпосередню участь у будівництві цього об’єкта, і спільні зусилля знівельовано. Цей кейс — не тільки про масштабні руйнування та необхідність значного фінансування для їх ліквідації, а й про ядерну безпеку всього континенту.

Єврокомісар з питань навколишнього середовища, водної стійкості і конкурентної циркулярної економіки Єссіка Русвелл на засіданні запевнила, що Євросоюз продовжить підтримку наших ініціатив з документування збитків та міжнародних судів щодо руйнування довкілля внаслідок бойових дій. Також ми можемо розраховувати на допомогу в розвитку євроінтеграційних ініціатив. Зокрема, поліпшення якості моніторингу довкілля — один із пріоритетів у переговорному процесі.

Колеги-міністри висловили беззаперечну підтримку та готовність взаємодіяти за актуальними екологічними напрямами. З Україною Литва, Латвія, Німеччина, Чехія, Польща, Румунія, Швеція, Фінляндія, Німеччина, Бельгія, Данія, Хорватія, Естонія, Італія, Іспанія, Австрія тощо. Ці країни вже надали Україні величезну матеріальну, технічну та експертну підтримку для захисту довкілля, готові продовжувати чинні проєкти та розвивати нові.

«Немає сумніву, що Україна бореться не тільки за свій суверенітет, а й за свободу й демократію у всьому світі. Європейський Союз — один з наших ключових партнерів у боротьбі з російською збройною агресією. Наші партнерства мають довгострокові цілі та орієнтири на сталий розвиток», — зауважила Світлана Гринчук, повідомляє Міндовкілля.