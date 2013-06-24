рф зобов’язана сплатити Нафтогазу за збитки, завдані захопленням активів компаній Групи Нафтогаз в АР Крим у 2014 році. Таке рішення ухвалив Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі.

«Команда Нафтогазу має перемогу на енергетичному фронті. Попри намагання росії завадити правосуддю Арбітражний трибунал зобов’язав рф компенсувати Нафтогазу збитки обсягом 5 мільярдів доларів США. Ідеться про наслідки захоплення росією наших активів у Криму в 2014 році. Тепер росія має виконати це рішення відповідно до своїх зобов’язань за міжнародним правом», — прокоментував очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

Суд встановив, що сума такої компенсації має дорівнювати справедливій ринковій вартості активів Нафтогазу до моменту їхньої експропріації. Попри наполягання росії, що Нафтогаз не має права на будь-яку компенсацію за експропріацію його активів, Арбітражний трибунал не погодився з таким твердженням.

Суд ухвалив рішення, що росія повинна відшкодувати Нафтогазу витрати, пов’язані із цим арбітражним провадженням.

Арбітражні рішення можна виконувати через механізм примусового виконання. Тож у разі відмови росії від добровільного виконання рішення суду, відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 року, Нафтогаз має право розпочати процес визнання та допуску до примусового виконання рішення на території тих держав, де є активи російської федерації.

Сума компенсації, встановлена цим рішенням, найбільша, яку присудив міжнародний Арбітражний трибунал як компенсацію за експропріацію росією активів у Криму.

Арбітражне провадження проти російської федерації на підставі угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом російської федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій, також відомої як українсько-російська угода про захист інвестицій, ініціювали Нафтогаз та шість інших компаній Групи Нафтогаз у жовтні 2016 року, повідомляє пресслужба компанії.