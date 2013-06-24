Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості тепер використовуватиме бренд української оборонної індустрії ЗБРОЯ. Вперше назву екосистеми використав Президент України під час презентації досягнення українського оборонного виробництва у присутності лідерів іноземних держав, а також єврокомісарів, які приїхали 24 лютого до Києва. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Ми пишаємося, що маємо таке велике виробництво дронів, засобів РЕБ, іншого озброєння. Ми почали з перших днів війни і зараз суттєво збільшили ці спроможності», – зазначив Глава держави Володимир Зеленський.

«З перших днів війни Україна стала відомою на весь світ своєю сміливістю і залізністю. Наші партнери вже вивчили такі слова як ЗСУ, Укрзалізниця, Паляниця. Ще одне українське слово, яким ми будемо раді поділитися з усім вільним світом стане наша українська ЗБРОЯ. Наша українська зброя – ключ до безпеки Європи та всього Вільного світу», — розповів про проект радник Президента зі стратегічних питань Олександр Камишін.

Мета бренду – дати спільну назву всьому озброєнню та загалом явищу української оборонної індустрії, яка відродилася і розвинулася за три роки повномасштабного вторгнення і яку вже знають у світі.

«Українська зброя загартовується у найбільш інтенсивній війні з часів Другої світової. Вона доводить свою ефективність у найскладніших умовах – реальних бойових діях. Конвенційне озброєння й техніка пристосовується до сучасних вимог. Інноваційні вироби, що народились під час війни, змінюють підхід до ведення бойових дій. В руках українських зброярів народжується ЗБРОЯ – Зброя Перемоги», – зазначив Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

Бренд ЗБРОЯ має на меті обʼєднати українську оборонну індустрію - приватних і державних виробників, підтримати Військо та зброярів, які щодня працюють у тісній взаємодії для створення засобів захисту України.

Англомовна версія бренду ZBROYA створена для залучення міжнародних партнерів до підтримки виробництва української зброї та поширення інформації про феномен розвитку української оборонної промисловість під час повномасштабного вторгнення.

«Наша оборонна екосистема — це унікальне явище. Вона відродилася і розвинулася за три роки повномасштабного вторгнення. У ній Сили Оборони, Міністерства, інші державні органи, державні і приватні виробники, інкубатори та акселератори, інститути та університети, волонтери і фонди. Це 800 виробників, більше 1000 команд, які працюють над інноваційними рішеннями. І тепер усю зброю, вироблену цією екосистемою в Україні, ми будемо називати ЗБРОЯ», — розповіла заступник Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Анна Гвоздяр.

Візуальні елементи будуть використовуватися для нанесення лого на вироби ОВТ, уніфікації державних сервісів для виробників ОВТ, медіапублікацій, а також інших проявів комунікації про українську оборонну індустрію.

Бренд доноситиме світові, що українська ЗБРОЯ — розумна сила, загартована реальним полем бою, це знак якості. Українська оборонна індустрія — сучасна, гнучка і швидка, реагує на виклики війни і постійно покращується. Вона про вільних людей, які роблять зброю нового покоління для захисту своєї землі і будують Арсенал вільного світу. Адже Україна стала флагманом виробництва новітньої зброї завдяки унікальному досвіду сучасної війни за ці три роки повномасштабного вторгнення.