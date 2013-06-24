Міністр оборони Рустем Умєров у межах роботи делегації на чолі із Президентом України відвідав з робочими візитами Францію, Велику Британію, Італію та Німеччину. Під час візитів Рустем Умєров провів переговори з міністрами оборони цих країн, а також зустрівся із Президентом Франції Еммануелем Макроном.

«Провели продуктивні зустрічі, маємо потужну підтримку та домовленості, які наближають нашу перемогу», — наголосив міністр оборони.

Під час зустрічей представники чотирьох країн підтвердили: інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс зростатимуть. Зокрема темою зустрічей стали конкретні кроки для збільшення виробництва зброї в Україні й через створення спільних підприємств із європейськими партнерами. Це дасть змогу виготовляти техніку, озброєння та боєприпаси для Сил оборони в межах принципово нового формату співпраці.

«Зброї для наших захисників стане більше. Велика Британія поставить артилерійські установки AS-90, далекобійну зброю та роботизовані системи, які істотно підсилять наші можливості на полі бою», — зазначив Рустем Умєров.

Темою переговорів стала також перспектива залучення заморожених російських активів для фінансування оборонних потреб України.

У Франції Рустем Умєров особисто ознайомився з підготовкою бригади ЗСУ.

«Франція не лише навчає, а й укомплектовує наші підрозділи сучасним озброєнням. Це приклад, який мають перейняти й інші партнери», — заявив міністр оборони.

Рустем Умєров подякував урядам та народам Франції, Великої Британії, Італії та Німеччини за потужну підтримку.

Під час зустрічі із Президентом Еммануелем Макроном міністр оборони запропонував обмін досвідом стосовно дронів. Україна готова допомогти створити у Франції тренувальний центр для підготовки операторів БпЛА, повідомляє Міноборони.