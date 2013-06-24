Президент Володимир Зеленський привітав переможців і призерів Олімпійських ігор та їхніх тренерів із Днем Незалежності та відзначив їх державними нагородами. Він подякував олімпійцям за те, що вони прославляють незалежність і доводять силу нашої держави.

«Ви не могли не відчувати підтримку всіх нас, мільйонів українців. І ми не просто вболівали за всіх вас, за кожного й кожну, — ми всією нашою країною, усіма думками й серцем були поруч із вами, і за відчуттями ми змагалися всією країною разом з вами», — сказав Володимир Зеленський.

Президент вручив орден Князя Ярослава Мудрого ІV ступеня олімпійському чемпіонові з боксу Олександрові Хижняку та орден Княгині Ольги І ступеня чемпіонці Олімпіади зі стрибків у висоту Ярославі Магучіх. Глава держави також відзначив олімпійців орденами «За заслуги» ІІ та ІІІ ступенів, Княгині Ольги ІІ та ІІІ ступенів, а тренерів українських атлетів і атлеток — нагородами й почесними званнями.

«Ми разом показуємо світу, що таке Україна, що таке наша держава. Україна, яка бореться. Україна, якій може бути дуже боляче, важко, але вона встає і продовжує йти до своєї головної мети. Україна, яка здатна тримати удар. Україна, яка здатна перемагати», — наголосив Володимир Зеленський.

Наприкінці зустрічі олімпійці передали Президентові плакат Paris 2024 з автографами українських спортсменів, який створив французький ілюстратор Уго Гаттоні.

Боксер Олександр Усик подарував Володимирові Зеленському свій пояс чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC. Його спортсмен здобув ще 2018 року, а цьогоріч у травні повернув собі в поєдинку проти Тайсона Ф’юрі, ставши першим абсолютним чемпіоном у важкій вазі за всіма чотирма версіями. Це особливий пояс, виготовлений спеціально для цього поєдинку.

Під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності на Софійській площі в Києві глава держави також відзначив орденами Свободи Олександра Усика та дворазову олімпійську чемпіонку Ольгу Харлан, а нещодавно вручив їм відзнаки «Національна легенда України».

Джерело: Офіс Президента