Наша держава може стати для ЄС новим виробничим майданчиком, арсеналом, енергетичним хабом і посісти важливе місце в ланцюгах доданої вартості в нових технологіях. Про це зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко під час панелі «Спільне майбутнє України та Європи» на Київському міжнародному економічному форумі.

«Інтеграція України в ЄС створить додану вартість не тільки для України, а й для Європи. Ми маємо поклади критичних матеріалів, яких не вистачає в ЄС, і оборонно-промисловий комплекс, що стрімко розвивається. Маємо потенціал та амбіцію заміщати частину імпорту в ЄС товарами, які вироблено в Україні, зміцнюючи європейську стратегічну автономію. Для цього реалізуємо певні політики, зокрема «Зроблено Україні», щоб стимулювати виробництво, залучити інвестиції в реальний сектор і посилити несировинний експорт», — зазначила Юлія Свириденко.

План Маріо Драґі про економічне майбутнє Європи передбачає зосередження на інноваціях, декарбонізації та безпеці, зменшенні плеча поставок товарів до Європи та побудові європейської стратегічної автономії. У звіті майже не згадано про Україну. Та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн дала доручення єврокомісарам розробити план економічної інтеграції України. За словамиЮлії Свириденко, Міністерство економіки відповідає за певні політики, які мають реалізувати потенціал України. Зокрема план Ukraine Facility для наближення законодавства до стандартів ЄС і впровадження важливих реформ та отримання гарантій для бізнесу.

Ще одна політика — це «Зроблено в Україні». Вона передбачає програми з локалізації, компенсації вартості української техніки, гранти на розвиток переробної промисловості, підтримку проєктів зі значними інвестиціями, програму «Доступні кредити 5—7—9%» та інші.

«Ми об’єднали всі наші програми підтримки для бізнесу в єдину політику «Зроблено в Україні». Її мета — створити умови, щоб в Україні було вигідно виробляти, інвестувати у виробництво й експортувати товари з високою доданою вартістю. Ми сподіваємося, що завдяки цій політиці вони стануть тими, хто замінить для ЄС зокрема російський імпорт», — переконана Юлія Свириденко, повідомляє Міністерство економіки.