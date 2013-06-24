Від початку 2024 року 22 тисячі українців отримали ваучери на навчання за державний кошт і зможуть опанувати нову професію чи спеціальність та стати більш конкурентними на ринку праці. Серед найпопулярніших професій і спеціальностей, за якими навчаються, — медсестра, психолог, кухар, водій. Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

«Завдяки ваучеру на навчання людина може опанувати одну зі 155 професій та спеціальностей, обравши навчальний заклад і форму навчання на власний розсуд. Уже 22 тисячі українців отримали такий ваучер та здобувають новий фах або підвищують свій професійний рівень, щоб бути більш конкурентоспроможними. Держава профінансувала їхнє навчання на суму 260 мільйонів гривень», — повідомила Юлія Свириденко.

Серед найпопулярніших спеціальностей та професій, за якими навчаються за ваучерами цього року, такі: медсестринство (видано 4070 ваучерів); психологія (3517); дошкільна освіта (923); медицина (580); кухар (1880); водій (1451); тракторист (646); кондитер (491).

2023 року ваучери на навчання отримали понад 18 тисяч українців, загалом за програмою було профінансовано 252 мільйони гривень. Торік найбільшу кількість ваучерів було видано за такими професіями та спеціальностями: психологія, соціальна робота, освіта, медицина, будівництво та цивільна інженерія, кухар, водій.

Ваучер можна використати для навчання в галузях ІТ, будівництва, транспорту, освіти, медицини, сільського господарства, соціального обслуговування тощо. На сьогодні його сума не може перевищувати 30 280 гривень. Отримати ваучер можуть окремі категорії громадян, які мають професійно-технічну чи вищу освіту, не зареєстровані у службі зайнятості як безробітні та не проходили навчання за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття протягом останніх трьох років. Зокрема це люди старші 45 років, які мають страховий стаж понад 15 років (до набуття права на пенсію за віком); ветерани, учасники бойових дій; внутрішньо переміщені особи працездатного віку, люди з інвалідністю, якщо для них немає підходящої роботи; а також ті, що зазнали поранення внаслідок воєнної агресії або пройшли полон.

Щоб отримати послугу, слід обрати спеціальність, професію та місце навчання; подати заявку онлайн на сайті Державної служби зайнятості або звернутися до будь-якого центру зайнятості із заявою та документами (основні — паспорт, ІНН, трудова книжка, документи про освіту тощо).

Упродовж 90 днів після отримання в центрі зайнятості ваучера людина має укласти договір про навчання із закладом освіти.

Нагадаємо: програма надання ваучерів на навчання — складова флагманського проєкту Міністерства економіки «Робота без бар’єрів» на виконання національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні, повідомляє Мінекономіки.