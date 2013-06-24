Із початку 2024 року 15,6 тисячі українців отримали ваучери на навчання за державний кошт і зможуть здобути нову професію чи спеціальність або підвищити свій професійний рівень. Це дасть їм змогу стати більш конкурентними на ринку праці. Держава профінансувала їхнє навчання на 114 мільйонів гривень. Про це повідомила заступник міністра економіки Тетяна Бережна.

«Для багатьох підприємців першочергова проблема нині — нестача кадрів. Однак багато українців не можуть знайти роботу через недостатній рівень кваліфікації чи професійних навичок, яких потребують роботодавці. Ми надаємо змогу кожному за державний кошт здобути нову затребувану на ринку праці спеціальність або підвищити свій професійний рівень. Потрібно лише обрати професію, яку хочете опанувати, і звернутися до Державної служби зайнятості по ваучер на навчання. Цього року вже понад 15 тисяч українців отримали такі ваучери», — зазначила Тетяна Бережна.

Серед найпопулярніших спеціальностей та професій, за якими навчаються за ваучерами цього року, такі: медсестринство (видано 2951 ваучер); психологія (1861); дошкільна освіта (778); медицина (420); кухар (1516); водій (1148); тракторист (542); кондитер (380).

Загалом ваучер можна використати для навчання за 124 професіями та спеціальностями в галузях ІТ, будівництва, транспорту, освіти, медицини, сільського господарства, соціального обслуговування тощо. Професію, заклад освіти в межах України та форму навчання (денну, заочну чи дистанційну) людина обирає самостійно. Навчання здійснюють заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, підприємства, установи та організації, які мають ліцензію на таку освітню діяльність.

Ваучер дає людині право безплатно пройти навчання в закладах освіти чи у роботодавця за затвердженим Мінекономіки переліком професій та спеціальностей. На сьогодні сума ваучера не може перевищувати 30 280 гривень. Якщо вартість навчання вища, то роботодавець або людина доплачує різницю самостійно.

Нагадаємо: програма надання ваучерів на навчання — складова флагманського проєкту Міністерства економіки «Робота без бар’єрів», який реалізують на виконання Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні, повідомляє Мінекономіки.