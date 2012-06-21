Наприкінці листопада цього року Україна вперше увійшла до чільної двадцятки кращих газових хабів Європи згідно з рейтингом Європейської асоціації газових трейдерів (EFET). Наша країна посідає в цьому переліку 18 місце. EFET уперше внесла Україну до щорічного огляду газових хабів. У рейтингу асоціації Україна отримала 3,5 бала і поступилася таким ліквідним хабам, як NBP, TTF, NCG, але випередила Болгарію та Румунію, які розпочали процес лібералізації газового ринку значно раніше за нашу країну.
Для поліпшення позицій у рейтингу EFET Україна має встановити тарифи на внутрішніх точках входу/виходу з ГТС, запровадити щоденне балансування з урегулюванням небалансів та почати використовувати короткострокові стандартизовані продукти на торговельній платформі в межах щоденного балансування.
Ухвалення проекту змін до Кодексу ГТС, розробленого Укртрансгазом та поданого ним до НКРЕКП, дасть змогу українському хабу значно поліпшити свої позиції й піднятися у наступному огляді EFET, переконують у НАК «Нафтогаз України».