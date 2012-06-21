Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Пʼятикласниця Галинка довго думала над тим, як зобразити на малюнку «зелену енергію». Зрештою, взяла фарби й намалювала село, де мешкає бабуся. Воно вийшло сонячним, блакитним і зеленим. А на червоних дахах будинків — сонячні панелі, поруч ще й вітряки, що перетворюють енергію вітру на електрику. І хоч малюнок вийшов не вельми оригінальним (багато хто з її однолітків зобразив зелену енергетику подібним чином), зате свій художній потенціал дівчинка використала сповна.
Участь у творчому конкурсі «Я, світ і зелена (стала) енергія 2019», підсумки якого підбила авторитетна комісія ТОВ «Черкасиенергозбут», узяли 185 школярів загальноосвітніх навчальних закладів обласного центру, які подали на розгляд журі 204 роботи. Конкурс проводився для учнів 5-9 класів у двох номінаціях — «поезія» і «малюнок».
Кожен учасник конкурсу отримає сертифікат юного фахівця з «зеленої» енергії та подарунок у вигляді чашки з логотипом компанії від ТОВ «Черкасиенергозбут». Девʼятьох переможців очікують цінні подарунки — планшети, колонки до мобільних телефонів та пауербанки.
Автори ж трьох найкращих робіт, які здобули приз симпатії офіційного спонсора конкурсу, отримають мобільні телефони. Святкова церемонія нагородження юних художників відбудеться 12 червня у долині троянд під час урочистого закриття днів сталої енергії.
Тим часом у міській раді відкрито виставку дитячих творів з конкурсу, які свідчать про неабиякі здібності юних малювальників та поетів і розуміння ними важливості впровадження в Україні відновлювальної енергетики, що цілком відповідає директивам Європейського Союзу.