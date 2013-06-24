Президенту Володимиру Зеленському станом на першу половину лютого 2025 року довіряють 57% українців.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані опитування, проведеного 4-9 лютого Київським міжнародним інститутом соціології.

Згідно з опитуванням, не довіряють Зеленському 37%. Баланс довіри-недовіри становить +20%.

Як зауважили у КМІС, показники довіри трохи покращилися порівняно із останнім опитуванням у грудні 2024 року, коли Президенту довіряли 52% респондентів, не довіряли – 39%, а баланс довіри-недовіри становив +13%.

Як підкреслили у КМІС, Україна стикається із серйозними викликами, зокрема через міжнародну ситуацію та відносини із партнерами-союзниками. Частина дискусії стосується обговорення "легітимності" Президента, і в медіа можна бачити інформацію, що це може бути однією із складових можливих «мирних планів» (наприклад, проведення виборів і потім визначення параметрів домовленостей). Хоча при цьому в українському суспільстві більшість продовжує дотримуватися думки, що вибори мають бути вже після війни і пріоритетом є зміцнення обороноздатності. Водночас важливий вимір ставлення до Президента – це рівень довіри.

Опитування було проведене методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних номерів. У ньому взяли участь 1000 респондентів у віці 18 років і старше) - громадян України, які на момент опитування проживали на території, яка контролювалася урядом України.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення. При цьому у КМІС вважають, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.

Як повідомляв Укрінформ, 18 лютого Президент США Дональд Трамп виступив із новими заявами щодо необхідності, на його думку, проведення виборів в Україні.

«Ми маємо ситуацію, коли в Україні не відбувалося виборів, де воєнний стан, фактично воєнний стан», - заявив Трамп на прохання журналістів прокоментувати вимоги Росії, що вона підпише мирну угоду тільки після виборів в Україні.