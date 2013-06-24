Із жовтня по грудень 2024 року «Земельний банк» провів у системі «Прозорро.Продажі» 266 успішних аукціонів з передачі в суборенду державних сільськогосподарських земель. Загальна їх площа — 23 296 гектарів у 15 областях України. Сума всіх переможних ставок разом із ПДВ становила 757 млн грн.

За цей час укладено 175 договорів суборенди на земельні ділянки площею 10 847 га. До бюджетів різних рівнів надійшло 343,7 млн грн з ПДВ. Упродовж перших трьох місяців від початку аукціонів за кожен лот змагалися в середньому дев’ять учасників. У підсумку стартова вартість суборенди земель зросла у 8,6 раза.

«Висока конкуренція на аукціонах — свідчення успішного старту «Земельного банку». Бачимо, що бізнес готовий інвестувати та діяти за зрозумілими правилами на ринкових умовах. Відбувається формування прозорого ринку суб оренди сільгоспземель. У підсумку виграють усі його учасники: зростають надходження до державного та місцевих бюджетів, агровиробники мають нові можливості для розвитку, створюються робочі місця, а держава отримує ефективне використання наявного в неї ресурсу», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Найбільша конкуренція на аукціонах спостерігалася у Вінницькій (в середньому 22 учасники на лот) та Кіровоградській (у середньому 11 учасників на лот) областях.

Середня вартість суборенди за гектар в результаті сягнула 27 106 грн, а в окремих регіонах (Вінницькій та Кіровоградській областях) перевищила 33 тис. грн/га. Рекордсменом стала ділянка в Черкаській області, де вартість суборенди досягла 47 077 грн/га.

«Земельний банк» — це ініціатива Фонду державного майна, спрямована на створення прозорого ринку суборенди державних сільськогосподарських земель. Її запроваджено за підтримки проєкту USAID/UKaid «Діяльність у рамках реформи державних підприємств України», повідомляє Мінеко номіки.