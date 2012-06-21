У розпал 16-го культурного фестивалю «Французька весна» фотохудожниця, викладачка школи мистецтв із міста Канни Аделін Кель презентувала унікальну фотовиставку «Земна симфонія». Її герої — звичайні робітники підприємства із французькою інвестицією «Технобуд» у селищі Клесів Сарненського району. Вони щодня добувають камінь різних фракцій у поліській глибинці. Саме в цій важкій монотонній праці мисткиня почула симфонію їхньої рідної землі, а вже з допомогою об’єктива надала їй довершеності й поєднала з відео- та спецефектами, як-от гуркіт каміння в кар’єрі. Тож усі відчули ефект присутності, тож навіть той, хто жодного разу не бачив, як це відбувається, міг уявити процес.
«Ми бачили, як Аделін годинами вичікувала у незручній позі задля вдалого кадру, але концепції свого задуму нам не розкривала, — каже директор «Технобуду» Олександр Ковальчук. — Тому для нашого трудового колективу це цілковита несподіванка. Люди залюбки дивляться на себе збоку очима талановитого митця. Тепер ми не лише спонсори «Французької весни», а й активні її учасники».
Втілити авторський проект допомогло Посольство Франції.
«Знімаю не цифровим апаратом, а на плівку, — розкриває творчий секрет Аделін Кель. — У цьому є щось неповторне, не таке, як у всіх. На цьому підприємстві кожен має міні-завдання, але всі працюють як дружна команда. Усе, як в оркестрі, де в кожного музиканта власна партія, а разом виходить симфонія. Так і тут: симфонія землі, де ти живеш. Що може бути ближчим? Я побачила працьовитих щирих людей, які подарували мені найдорожче — спілкування»