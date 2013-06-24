росія повністю зупинила реєстрацію нового флоту з 26 червня, що свідчить про наміри зірвати поставки продовольства на світові ринки. Про це повідомляє Урядовий портал.

29 суден, які мають експортувати 1,4 мільйона тонн продовольства переважно для 5 країн Азії та Африки, зокрема Китаю, Єгипту, Бангладешу, Туреччини, заблоковані росією в територіальних водах Туреччини.

У червні з українських портів було експортовано лише 2 мільйони тонн. Ще 1 мільйон тонн продовольства або вантажиться, або вже частково завантажено на 13 суден — останні, які зареєстровані в Ініціативі. Якщо не відновити реєстрацію суден, то Зернова угода буде повністю зупинена.

За 11 місяців 45 країн отримали 32,5 мільйона тонн продовольства. Ще додаткові 25 мільйонів тонн світ не отримав через саботаж росії. Але і при цих показниках, за даними ООН, вдалось знизити світові ціни на продовольство на 22%. Це є прямим свідченням, що зернова угода потрібна світу.

Ми підтримуємо заяву Спільного Координаційного центру, що всі сторони угоди негайно мають забезпечити доступ суден для експорту продовольства, бо це створює продовольчу небезпеку для всього світового ринку. Тільки спільними зусиллями світ здатен припинити продовольчий шантаж росії.

Ми закликаємо партнерів по Угоді і всі країни цивілізованого світу відстоювати своє право на їжу. Україна зі свого боку також буде відстоювати право на вільне торговельне судноплавство, яке зафіксовано в міжнародних конвенціях.