За минулий тиждень 25 суден експортували 1,1 мільйона тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи. Зокрема, 54 тисячі тонн пшениці відправлено до Шрі-Ланки, 57 тисяч тонн – до Бангладешу, а 90 тисяч тонн очікують Кенія, Туніс та Єгипет. Про це повідомляє Урядовий портал.

У порівнянні з попереднім тижнем обсяг експорту через порти Великої Одеси збільшився на 152 тисячі тонн. Водночас продовжує знижуватися показник заходу нових суден під завантаження. Минулого тижня порти Великої Одеси прийняли тільки 16 суден, позаминулого – 25.

Тенденція до зниження суднозаходів за агроекспортом обумовлена діями росії в інспекційній зоні в Босфорі. Вже третій місяць поспіль росіяни цілеспрямовано саботують проведення інспекцій під різними необґрунтованими, а іноді абсурдними приводами. У зв’язку з цим в черзі на інспекцію Спільного координаційного центру, станом на 12 лютого, очікують 145 суден, з яких 122 – прямують до українських портів за агропродукцією.

Наразі в портах Великої Одеси перебувають 18 суден. На них завантажують 584,5 тисячі тонн українського продовольства.

По «зерновому коридору» після інспекції рухається тільки 1 судно.

Задля того, аби збільшити обсяг експорту в поточних умовах і зменшити час простою, буде збільшено тоннажність суден, які беруть участь в Ініціативі. Зокрема, для зернових – з 20 тисяч тонн до 25 тисяч тонн, а для олії - з 6 тисяч тонн до 10 тисяч тонн. Враховуючи, що середня кількість інспекцій вхідного флоту становить тільки 2,5 судна на добу, то збільшення обсягу слід очікувати через півтора місяця.

Маємо сподівання, що питання з гальмуванням інспекцій буде вирішено силами наших партнерів та всього цивілізованого світу. Україна має право на вільне торговельне судноплавство згідно з конвенцією ООН з морського права, а світ – на безперебійний доступ до їжі. Росія має припинити нав’язувати всьому світу свою дискримінаційну політику.

З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшло 732 судна, які експортували 21 мільйон тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки. Цей обсяг мав скласти понад 35 мільйон тонн за умов нормального функціонування «Зернової ініціативи».