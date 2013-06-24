У межах взаємодії Міністерства аграрної політики та продовольства з міжнародними партнерами аграрії прифронтових регіонів отримають 7000 зернових рукавів, які допоможуть зберегти 1,4 мільйона тонн зерна. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

«Ця ініціатива спрямована на покриття критичного дефіциту потужностей для зберігання зерна в Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Сумській та Запорізькій областях. Рукави надійдуть до фермерів, які обробляють від 50 до 10 000 гектарів землі. Ще раз дякую Програмі USAID «Врожай» і Продовольчій та сільськогосподарській організації ООН (FAO) за співпрацю», — наголосив Віталій Коваль.

Географія розподілутака: Харківська область — 1963 рукави, Чернігівська — 1580, Миколаївська — 1050, Сумська — 803, Одеська — 450, Дніпропетровська — 418, Донецька — 319, Запорізька — 321, Херсонська — 288 рукавів, повідомляє Мінагрополітики.