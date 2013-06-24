4 жовтня у Києві презентували Пілотний проект з підготовки та працевлаштування водійок вантажівок, що створює нові перспективи для професійної реалізації українських жінок в транспортній галузі. Проект реалізується громадською організацією «Фундація інституційного розвитку» за ініціативи Міністерства розвитку громад та територій України та за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Захід об’єднав урядовців, представників бізнесу та учасниць, які успішно пройшли перші етапи відбору. Ініціатива передбачає не лише отримання водійського посвідчення категорії «С» та «СЕ», але й подальше працевлаштування жінок, що успішно пройшли навчання. Також найкращі учасниці проекту зможуть пройти додаткове навчання, що відповідає європейським стандартам, та отримати міжнародну кваліфікаційну картку водія комерційного транспорту. Пілотний проект охоплює чотири регіони – Київ, Рівне, Тернопіль та Хмельницький.

За час відбору бажання приєднатись до проекту виявили понад 1000 жінок та 25 компаній, що займаються перевезеннями.

«Проект демонструє як скоординовані зусилля держави, бізнесу та міжнародних партнерів сприяють розвитку інклюзивної економіки та залученню жінок до тих професій, де сьогодні гостро відчувається кадрова криза. Інтерес до ініціативи – як серед жінок, так і з боку бізнесу – підтверджує потенціал таких проектів та потребу у їх масштабуванні на всі регіони країни й залучення ще більшої кількості партнерів. Головними у відбудові країни є люди, адже вони закладають фундамент для подальшого розвитку та економічного відновлення нашої держави. Тож маємо створити всі умови для розвитку людського потенціалу», – зазначив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

«Сильна економіка є ключовою не лише для перемоги України у війні, але й для майбутнього. Саме тому Сполучені Штати сфокусовані на підтримці українського бізнесу. Ми співпрацюємо з приватним сектором та Урядом задля розв'язання проблеми браку працівників та масштабування програм з розвитку нових навичок. Ми також скеровуємо зусилля на те, щоб енергетичний сектор продовжував безперебійно працювати, щоб підприємства могли продовжувати роботу. Також ми підтримуємо зусилля щодо розвитку торгівлі та експорту», – додав Тимчасово повірений у справах США в Україні Джон Гінкель.

«Ми впевнені, що цей проект відкриває жінкам нові можливості для професійного розвитку та активної участі у зміцненні транспортної інфраструктури країни. Наразі тривають перемовини щодо масштабування цієї ініціативи, що дозволить залучити ще більше жінок у сферу логістики. Загалом у рамках пілотного проекту вже 25 великих логістичних компаній висловили готовність працевлаштовувати жінок, які закінчать наше навчання. Водночас ключова мета проекту полягає не лише в працевлаштуванні жінок, але й у створенні стійких умов для компаній, що сприятиме подальшому залученню жінок у цей стратегічно важливий для відновлення сектор економіки.

Стратегічна візія проекту полягає в тому, щоб закласти основи для довгострокових трансформацій у сфері перевезень, які матимуть вплив на відновлення України та її інтеграцію в глобальні логістичні ланцюги», – підкреслив заступник Міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач.

У межах презентації було підписано меморандум між представниками бізнесу та Фундацією інституційного розвитку, що передбачає подальшу підтримку проекту, а також забезпечення працевлаштування кандидаток, які успішно завершать навчання. Ця співпраця сприятиме не тільки професійному розвитку учасниць, але й зміцненню економіки України в цілому.

«Особливість проекту не лише в отриманні категорії посвідчення та працевлаштуванні. Під час проекту заплановано низку лекції та навчання, які допоможуть жінкам бути конкурентними на ринку праці. Наприклад, зі стресостійкості, кризової комунікації з контролюючими службами. Також ми будемо супроводжувати жінок на всіх етапах: від навчання до менторства під час працевлаштування, підготовки до проходження співбесіди.

Проект повністю відповідає нашій місії – створювати рівні можливості для всіх. Це не лише про професійне зростання жінок, а й про фундаментальні зміни в суспільстві. Інтеграція жінок у транспортну галузь сприятиме підвищенню конкурентоспроможності та стійкості економіки в цілому», – додала виконавча директорка Фундації інституційного розвитку Катерина Дацко.

Остаточне рішення відбіркової комісії щодо переможниць, які проходитимуть навчання, опублікують на офіційному сайті проектуhttps://she-trucker.com.uaпісля завершення відбору, до 8 жовтня. Результати відбору будуть оголошені за окремими списками на категорію «С» та на категорію «СЕ». У межах програми передбачені практичні заняття, тренінги та наставництво, спрямовані на успішне проходження співбесіди.