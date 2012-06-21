Протягом п’яти днів у Миколаєві тривав перший регіональний Business Camp for Women. Цей навчальний кемп для жінок організували і провели ГО «Український центр сприяння інвестиціям та торгівлі» за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України». Здобути знання приїхали 25 учасниць з дев’яти областей України, яких підібрано з 412 претенденток. Вони працюють у сільському господарстві, легкій промисловості, виробляють меблі, надають послуги у галузі ІТ й розвивають соціальне підприємництво. Більшість жінок-учасниць мають ідеї для відкриття власної справи, проте потребують знань і навичок для започаткування та ведення бізнесу. Вони ознайомилися з фінансовими та юридичними питаннями ведення бізнесу, розробленням та імплементацією маркетингової стратегії, налагодженням комунікацій і просування власного бренда.
Такі зібрання вже проходили в Києві, вони об’єднували жінок різного віку, які мають на меті заохочення до розвитку бізнес-ідей шляхом створення бізнес-стартапів, реалізацію професійного потенціалу жінок. У Миколаєві, місті, яке має передумови для успішного бізнесу в багатьох галузях, уперше відбувся саме регіональний кемп.
Керівниця Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» Олеся Залуська сказала: «Ми сподіваємося, що знання і зв’язки, отримані під час кемпів, допоможуть жінкам втілювати нові бізнес-проєкти. Важливо, аби учасниці стали справжніми лідерками у своїй індустрії, регіоні, країні».
Теоретичні та практичні сесії для отримання знань і навичок, необхідних для започаткування чи створення бізнесу, провели спеціалісти з маркетингу та комунікацій, юристи, тренери, психологи. Досвідом поділилися жінки, які вже мають успішний бізнес і змогли реалізуватися у складному середовищі.